МИД: РФ готова содействовать в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке

Отмечается, что главы внешнеполитических ведомств России и Египта обсудили вопросы, связанные с эскалацией в зоне Персидского залива в результате агрессии США и Израиля против Ирана. Стороны заявили о необходимости прекращения боевых действий в регионе и активизации политико-дипломатических усилий, которые нацелены на разрядку напряженности.