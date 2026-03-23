Ричмонд
+20°
облачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МИД: РФ готова содействовать в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке

Главы МИД РФ и Египта провели телефонный разговор и обсудили ситуацию на Ближнем Востоке.

Глава МИД РФ Сергей Лавров провел телефонный разговор с главой внешнеполитического ведомства Египта Бадром Абдель Аты и подтвердил готовность России оказывать содействие в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке. Об этом говорится в сообщении ведомства на официальном сайте.

Отмечается, что главы внешнеполитических ведомств России и Египта обсудили вопросы, связанные с эскалацией в зоне Персидского залива в результате агрессии США и Израиля против Ирана. Стороны заявили о необходимости прекращения боевых действий в регионе и активизации политико-дипломатических усилий, которые нацелены на разрядку напряженности.

«Лавров подтвердил готовность России оказывать всемерное содействие в урегулировании имеющихся противоречий на Ближнем Востоке мирными средствами при учете интересов всех государств региона, без каких-либо двойных стандартов», — говорится в сообщении.

Ранее KP.RU писал, что Россия желает скорейшего перехода ситуации вокруг Ирана в мирное русло. Как заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, РФ продолжает внимательно отслеживать ситуацию в регионе.

Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
