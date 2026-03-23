МИД: РФ готова содействовать в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке

Глава МИД РФ Сергей Лавров провел телефонный разговор с главой внешнеполитического ведомства Египта Бадром Абдель Аты и подтвердил готовность России оказывать содействие в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке. Об этом говорится в сообщении ведомства на официальном сайте.
Отмечается, что главы внешнеполитических ведомств России и Египта обсудили вопросы, связанные с эскалацией в зоне Персидского залива в результате агрессии США и Израиля против Ирана. Стороны заявили о необходимости прекращения боевых действий в регионе и активизации политико-дипломатических усилий, которые нацелены на разрядку напряженности.
«Лавров подтвердил готовность России оказывать всемерное содействие в урегулировании имеющихся противоречий на Ближнем Востоке мирными средствами при учете интересов всех государств региона, без каких-либо двойных стандартов», — говорится в сообщении.
Ранее KP.RU писал, что Россия желает скорейшего перехода ситуации вокруг Ирана в мирное русло. Как заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, РФ продолжает внимательно отслеживать ситуацию в регионе.