Власти Анапы продлили постоплату автостоянок до трех суток

Автовладельцы города-курорта, где последний месяц беспилотную опасность объявляют регулярно, столкнулись с проблемой оплаты парковок. Из-за нестабильного мобильного интернета, жаловались жители, переслать деньги за парковку не всегда удавалось. Сервис выдавал ошибку. Средства до адресата не доходили, а вот штрафы начислялись с завидной стабильностью.
«Ранее произвести расчет нужно было до конца текущих суток, что в нынешних условиях крайне неудобно. Теперь оплатить можно будет до 23.59 третьих суток с момента начала парковочной сессии», — сообщила глава Анапы Светлана Маслова. И отметила, что также по просьбам жителей добавлены новые опции в сервисе. Например, появилась парковочная зона 4001, предусматривающая бесплатную стоянку автомобилей на платной парковке, прилегающей к ряду социальных объектов. Время ограничено 60 минутами.
«В праздничные дни городские парковки будут доступны без оплаты, — уточнила мэр. — Также бесплатными парковки будут 1 сентября и в праздники местного значения: 15 декабря — День города, 21 сентября — День освобождения Анапы и района от немецко-фашистских захватчиков».
Помимо этого появилась возможность подать заявку на получение резидентского парковочного разрешения на сайте и в мобильном приложении «Горпарковки» за два дня до истечения срока текущего разрешения. Светлана Маслова уточнила, что такая услуга обойдется жителям в 6240 рублей в год.
По данным сайта «Парковочное пространство Анапы», муниципальные платные парковки появились в Анапе в 2024 году. Они работают с 08.00 до 20.00, стоимость — 40 рублей в час. Штраф за неоплаченную парковку составляет три тысячи рублей. Для жителей доступны абонементы от трех дней до одного года. Последний обойдется в 18 980 рублей.