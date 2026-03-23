Власти Анапы продлили постоплату автостоянок до трех суток

«Ранее произвести расчет нужно было до конца текущих суток, что в нынешних условиях крайне неудобно. Теперь оплатить можно будет до 23.59 третьих суток с момента начала парковочной сессии», — сообщила глава Анапы Светлана Маслова. И отметила, что также по просьбам жителей добавлены новые опции в сервисе. Например, появилась парковочная зона 4001, предусматривающая бесплатную стоянку автомобилей на платной парковке, прилегающей к ряду социальных объектов. Время ограничено 60 минутами.