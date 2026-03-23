Сборная России по футболу прибыла в Краснодар, где сыграет с Никарагуа

Самолёт с игроками и тренерским штабом футбольной сборной России приземлился в международном аэропорту Краснодара имени Екатерины II. Команду, включая главного тренера Валерия Карпина, торжественно встретили девушки в традиционных казачьих костюмах с хлебом-солью.
«Краснодар, привет! Уже завтра начнём подготовку к матчу сборной против Никарагуа», — сообщили в мессенджере Max «Сборная Россия по футболу».
После церемонии встречи автобус с футболистами направился на учебно-тренировочную базу ФК «Краснодар» «Четук», расположенную в 25 километрах от города на территории Республики Адыгея.
Уже 24 марта днём на базе состоится открытая тренировка и пресс-брифинг для журналистов. Товарищеский матч против сборной Никарагуа запланирован на 27 марта.
