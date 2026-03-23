Ричмонд
+20°
облачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Названы основные признаки вербовки подростков: как распознать недоброжелателя

МВД РФ перечислило основные методы и признаки вербовки подростков.

Источник: Комсомольская правда

Навязчивость, обещания быстрого заработка без усилий, странные поручения и требование сохранять переписку в тайне от родителей — основные признаки вербовки подростков, сообщили в МВД РФ.

«Признаки, что тебя пытаются завербовать. Навязчивость. Незнакомец активно навязывается в друзья, задает личные вопросы», — указали в пресс-центре ведомства.

Другие признаки включают уговоры вступить в группы с сомнительным контентом, угрозы и давление на жалость, например: «Только ты можешь мне помочь» или «Если не сделаешь — мне будет плохо».

Вербовщики — преступники, которые притворяются друзьями или предлагают легкий заработок, чтобы вовлечь подростков в распространение наркотиков, экстремизм, терроризм, мошенничество и другие незаконные действия.

Ранее KP.RU сообщил, что глава СК Александр Бастрыкин не раз указывал, что украинские спецслужбы пытаются вербовать российских подростков для диверсий.