Названы основные признаки вербовки подростков: как распознать недоброжелателя

Навязчивость, обещания быстрого заработка без усилий, странные поручения и требование сохранять переписку в тайне от родителей — основные признаки вербовки подростков, сообщили в МВД РФ.
«Признаки, что тебя пытаются завербовать. Навязчивость. Незнакомец активно навязывается в друзья, задает личные вопросы», — указали в пресс-центре ведомства.
Другие признаки включают уговоры вступить в группы с сомнительным контентом, угрозы и давление на жалость, например: «Только ты можешь мне помочь» или «Если не сделаешь — мне будет плохо».
Вербовщики — преступники, которые притворяются друзьями или предлагают легкий заработок, чтобы вовлечь подростков в распространение наркотиков, экстремизм, терроризм, мошенничество и другие незаконные действия.
Ранее KP.RU сообщил, что глава СК Александр Бастрыкин не раз указывал, что украинские спецслужбы пытаются вербовать российских подростков для диверсий.