Жительница Ейска Кубани взяла бронзу чемпионата России по армрестлингу

Студентка Ейского полипрофильного колледжа в Краснодарском крае Мария Мироненко взяла бронзу чемпионата России по армрестлингу в Орле. Событие прошло при поддержке госпрограммы «Спорт России», сообщили в администрации муниципального образования Ейский район.
Чемпионат собрал 373 спортсмена из 53 регионов страны. Среди них — Мария Мироненко из Ейска, выступавшая в весовой категории до 65 кг. В состязаниях на правой руке она завоевала бронзовую медаль, на левой — заняла седьмое место. В общем зачете Мария стала четвертой среди 17 сильнейших спортсменок страны в своей категории.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.