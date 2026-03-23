Воронежская гордума подняла вопрос о ремонте Домов культуры

Судьбу зданий, где проводятся или могли бы проводиться досуговые мероприятия, обсудили депутаты, внося изменения в муниципальную программу «Развитие культуры и туризма». Речь шла о ремонте КДЦ «Северный» и «Шинник», а также о перспективах ДК имени Ленина, который принадлежит авиазаводу.
В 2026 году в целом на реализацию программы заложено свыше двух миллиардов рублей. Из этой суммы более 340 миллионов выделит федеральный бюджет, 27 — областной. Но основная нагрузка ляжет на город. Деньги пойдут на поддержку учреждений культуры, реализацию новых проектов и обустройство туристической инфраструктуры.
Муниципалитет выделит 1,89 миллиарда на зарплаты работников культуры и поддержку ее ветеранов, а также на коммунальные платежи за объекты отрасли. Запланирован ремонт ряда учреждений, закупка оборудования и расходных материалов для них. В рамках нацпроекта «Семья» будет потрачено 350 миллионов рублей (в основном из федеральных и региональных средств) на обустройство модельной библиотеки № 5 по улице Б. Хмельницкого, капремонт детской школы искусств № 6 по улице Геращенко и строительство ДШИ на 1400 мест на Московском проспекте.
При поддержке депутатов городской думы Воронеж выделит дополнительные суммы на пополнение книжного фонда библиотек.
На ремонт братских могил № 1, 13, 113 и Чижовского плацдарма выделено 21,8 миллиона. Депутат Денис Коломенцев уточнил, как будут готовить к 9 Мая площадь Победы. По словам руководителя управления культуры Андрея Харитонова, к этому сроку территорию приведут в порядок.
Депутат Владимир Ходырев задал вопрос о капитальном ремонте Домов культуры. Выяснилось, что мэрия намерена подготовить проектно-сметную документацию для культурно-досуговых центров «Северный» и «Шинник». По предварительным оценкам, их ремонт обойдется в 240 миллионов рублей: сто — на КДЦ «Северный» и 140 — на «Шинник».
Депутат Андрей Суверин, в свою очередь, поинтересовался судьбой ДК имени Ленина на Левом берегу, который до сих пор является ведомственным. В 2025 году администрация города обсуждала с собственником (Воронежским авиационным заводом) вопрос о передаче здания на баланс муниципалитета. Это могло бы дать выгоду обеим сторонам, так как нынешний собственник не имеет возможности ремонтировать ДК, а городу не хватает объектов для организации досуга и дополнительного образования, так как здания для этого долгое время не строились. Сейчас Дом культуры закрыт как аварийный, на ремонт требуется 400 миллионов, и эта сумма с течением времени будет расти. Есть риск, что история будет развиваться по тому же пути, по которому уже прошел соседний ДК Кирова, многие годы используемый только как основа для крепления рекламных баннеров. Харитонов сообщил, что руководство авиазавода не согласилось передать ДК Ленина бесплатно, поэтому перспективы пока неясны.