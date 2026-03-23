Воронежская гордума подняла вопрос о ремонте Домов культуры

Депутат Андрей Суверин, в свою очередь, поинтересовался судьбой ДК имени Ленина на Левом берегу, который до сих пор является ведомственным. В 2025 году администрация города обсуждала с собственником (Воронежским авиационным заводом) вопрос о передаче здания на баланс муниципалитета. Это могло бы дать выгоду обеим сторонам, так как нынешний собственник не имеет возможности ремонтировать ДК, а городу не хватает объектов для организации досуга и дополнительного образования, так как здания для этого долгое время не строились. Сейчас Дом культуры закрыт как аварийный, на ремонт требуется 400 миллионов, и эта сумма с течением времени будет расти. Есть риск, что история будет развиваться по тому же пути, по которому уже прошел соседний ДК Кирова, многие годы используемый только как основа для крепления рекламных баннеров. Харитонов сообщил, что руководство авиазавода не согласилось передать ДК Ленина бесплатно, поэтому перспективы пока неясны.