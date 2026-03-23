16,5 тонн фантомной говядины обнаружили в Нижегородской области

Оформлением ветеринарных документов на продукцию занимался лжеврач.

В Нижегородской области выявили сразу несколько площадок по производству несуществующей говядины. Об этом сообщили в межрегиональном управлении Россельхознадзора.

Так, сотрудники ведомства обнаружили несанкционированное оформление ветеринарных сопроводительных документов врачом центра ветеринарии от имени компании «АГРОБИЗНЕС». Мясная продукция вводилась в оборот с площадок в Гагинском, Сеченовском, Пильнинском, Краснооктябрьском округах. Всего было зарегистрировано 16,5 тонн несуществующей говядины.

При этом установлено, что врач не является сотрудником госветслужбы региона, а предприятия не производит мясную продукцию. Кроме того, в документах указан хозяйствующий субъект из Калужской области, который прекратил предпринимательскую деятельность.

Учетную запись лжеврача аннулировали. Такая же участь постигла записи журналов, транзакции, производственные сертификаты и транспортные эВСД.

Ранее сообщалось, что сомнительную говядину нашли в Нижегородской области.