16,5 тонн фантомной говядины обнаружили в Нижегородской области

В Нижегородской области выявили сразу несколько площадок по производству несуществующей говядины. Об этом сообщили в межрегиональном управлении Россельхознадзора.
Так, сотрудники ведомства обнаружили несанкционированное оформление ветеринарных сопроводительных документов врачом центра ветеринарии от имени компании «АГРОБИЗНЕС». Мясная продукция вводилась в оборот с площадок в Гагинском, Сеченовском, Пильнинском, Краснооктябрьском округах. Всего было зарегистрировано 16,5 тонн несуществующей говядины.
При этом установлено, что врач не является сотрудником госветслужбы региона, а предприятия не производит мясную продукцию. Кроме того, в документах указан хозяйствующий субъект из Калужской области, который прекратил предпринимательскую деятельность.
Учетную запись лжеврача аннулировали. Такая же участь постигла записи журналов, транзакции, производственные сертификаты и транспортные эВСД.
Ранее сообщалось, что сомнительную говядину нашли в Нижегородской области.