В Санкт-Петербурге отремонтируют участок Волхонского шоссе

Участок Волхонского шоссе протяженностью более 5 км в Красносельском районе Санкт-Петербурга отремонтируют при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры города.
Специалисты уложат два слоя асфальтобетона — выравнивающий и верхний из износостойкого щебеночно-мастичного асфальтобетона. Также дорожники нанесут новую разметку, укрепят обочины и восстановят нарушенное благоустройство.
Волхонское шоссе — важная транспортная артерия Санкт-Петербурга и Ленинградской области, обеспечивающая значительную часть грузопотока Северо-Западного федерального округа и доступ к ряду населенных пунктов. Трасса обеспечивает доступ к ряду населенных пунктов, среди которых поселки Стрельна и Александровская.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.