Налоговая служба усилит контроль за гражданами с неофициальными доходами

Конкретные критерии, форму и частоту фиксации таких подозрительных операций ФНС и Банк России должны будут прописать в отдельном соглашении. Налоговая служба в свою очередь будет делиться с ЦБ информацией о «категориях доходов физлиц», хотя содержание этого термина пока остается неясным. Эта мера направлена на усиление контроля за соблюдением Налогового кодекса, который уже обязывает банки сообщать о счетах и вкладах клиентов.