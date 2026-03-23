Налоговая служба усилит контроль за гражданами с неофициальными доходами

Министерство финансов России выступило с инициативой, которая может существенно сузить возможности россиян по сокрытию дополнительных доходов от налогообложения. Так, ведомство предложило обязать Центральный банк передавать Федеральной налоговой службе информацию о физических лицах, получающих систематические поступления на карты и электронные кошельки, с которых не уплачиваются налоги.
Согласно пояснительной записке, значительный объем доходов, проходящих через P2P-переводы (от физического лица физическому), сейчас находится вне зоны внимания налогового контроля. Хотя безвозмездные переводы не облагаются налогом, под видом таких дарений часто маскируются реальные платежи за товары и услуги между гражданами.
Сейчас налоговики могут запрашивать выписки по счетам граждан только при наличии законных оснований и в рамках уже начатых проверок. Новая инициатива меняет этот подход, делая мониторинг проактивным. Предполагается, что ЦБ будет обязан предоставлять ФНС данные о тех счетах и картах, включая неперсонифицированные электронные кошельки, которые демонстрируют признаки систематического получения дохода.
Конкретные критерии, форму и частоту фиксации таких подозрительных операций ФНС и Банк России должны будут прописать в отдельном соглашении. Налоговая служба в свою очередь будет делиться с ЦБ информацией о «категориях доходов физлиц», хотя содержание этого термина пока остается неясным. Эта мера направлена на усиление контроля за соблюдением Налогового кодекса, который уже обязывает банки сообщать о счетах и вкладах клиентов.
Однако, если раньше инспекторы могли получить эту информацию только в рамках уже начатой проверки, то теперь доступ будет осуществляться на основании риск-ориентированного подхода, нацеленного на выявление неформальных экономических связей. Законопроект уже получил одобрение правительственной комиссии по законопроектной деятельности, передает РБК.
Минфин ранее предложил освободить от уплаты НДС компании и индивидуальных предпринимателей в сфере общепита с 1 апреля по 31 декабря 2026 года.