В Казани пройдет профилактическая медицинская акция

Все желающие смогут бесплатно пройти флюорографическое обследование в передвижных рентгеновских установках.

Источник: Национальные проекты России

Профилактическая медицинская акция, приуроченная к Всемирному дню борьбы с туберкулезом, пройдет с 25 по 27 марта в Казани, что соответствует целям национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в министерстве здравоохранения региона.

Граждане смогут бесплатно пройти флюорографическое обследование в передвижных рентгеновских установках. Жителей будут принимать с 10 до 15 часов. Необходимо при себе иметь паспорт и полис обязательного медицинского страхования.

Отмечается, что 25 и 27 марта мобильный пункт обследования будет работать по адресу: ул. Ибрагимова, 56, 26 марта — на территории жилого комплекса «Арт Сити».

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»  — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.