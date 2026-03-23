Ослепла на правый глаз: Лерчек прошла первый курс химиотерапии

Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, потеряла зрение на правый глаз на фоне лечения рака желудка IV стадии. О новом ухудшении состояния сообщил Луис Сквиччиарини — отец ее четвертого ребенка. По его словам, Чекалина уже прошла первый курс химиотерапии и иммунотерапии, впереди у нее еще восемь этапов лечения. Он также написал, что после лучевой терапии у нее уменьшилась боль в ноге. Что известно о диагнозе.
О тяжелом диагнозе стало известно в марте. По данным СМИ, у Чекалиной выявили рак желудка IV стадии с множественными метастазами. Из публикаций последних дней следует, что речь идет в том числе о поражении легких, позвоночника и костей черепа. Именно с этим защита и ряд изданий связывали ухудшение зрения и сильный болевой синдром.
16 марта в Гагаринском суде Москвы адвокат Юлия Лисановская сообщила, что у Чекалиной начал слепнуть один глаз после химиотерапии. Тогда же защита просила смягчить ей меру пресечения из-за состояния здоровья и указывала, что заболевание не позволяет ей лично участвовать в процессе. Спустя неделю Луис Сквиччиарини сообщил, что правый глаз «пока не видит полностью».
Как началось лечение после родов.
26 февраля Чекалина родила сына. Почти сразу после этого ее состояние резко ухудшилось: по данным нескольких публикаций, на следующий день после выписки ее госпитализировали, а затем перевели в онкологическую реанимацию. В материалах о последних неделях указывается, что проблемы начались после экстренного кесарева сечения, а во время обследований были обнаружены злокачественные клетки.
Сейчас, по данным СМИ, Чекалина лечится в НМИЦ онкологии имени Блохина. Сквиччиарини сообщил, что она уже прошла первую «химию» и иммунотерапию, а также лучевую терапию, которая помогла уменьшить боль в ноге. Всего, по его словам, запланировано девять этапов лечения.
Что происходит с уголовным делом.
На фоне болезни был изменен и процессуальный статус Чекалиной. 16 марта Гагаринский суд Москвы выделил ее дело в отдельное производство и приостановил рассмотрение до выздоровления. Речь идет о деле о выводе более 250 млн рублей в ОАЭ. Прокуратура против такого решения не возражала. При этом дело ее бывшего супруга Артема Чекалина приостанавливать не стали.
До этого Чекалина находилась под домашним арестом. После решения суда ей заменили меру пресечения на запрет определенных действий, чтобы она могла проходить лечение без отдельного разрешения на перемещения. В публикациях о заседании также отмечалось, что обвинение связано с валютными операциями с использованием подложных документов. По данным СМИ, по этому эпизоду фигурантам вменяют вывод средств за рубеж, а санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.
Чем Лерчек известна до болезни и суда.
Валерия Чекалина родилась 6 октября 1992 года в Тольятти, в девичестве носила фамилию Феопентова. Она окончила Высшую школу бизнеса МГУ, затем магистратуру экономического факультета МГУ. В публичном поле Чекалина стала известна как блогер и предприниматель под псевдонимом Лерчек.
Широкую аудиторию она собрала на фитнес-блоге и марафонах по снижению веса. По данным Forbes, в 2020 году Чекалина заняла седьмое место в рейтинге самых высокооплачиваемых российских звезд Instagram* с доходом 600 тысяч долларов за год. После блокировки соцсети в России она перенесла заметную часть активности в Telegram.
У Чекалиной четверо детей. В браке с Артемом Чекалиным у нее родились двойняшки Алиса и Богдан, позже — сын Лев. В 2024 году стало известно о разводе, а в 2025-м она подтвердила беременность от Луиса Сквиччиарини. Сын, рожденный в феврале 2026 года, стал ее четвертым ребенком и первым общим ребенком с танцором.
Как развивались ее прежние дела.
Текущий процесс — не первое дело, с которым Чекалина столкнулась в последние годы. В 2023 году против нее и Артема Чекалина возбуждали дело о неуплате налогов на сумму свыше 300 млн рублей, а затем — о легализации денежных средств. Позднее, в марте 2024 года, дело об отмывании денег было прекращено после погашения задолженности, пеней и штрафов — общая сумма выплат, по данным СМИ, составила около 504 млн рублей.
Нынешнее дело связано уже с другим эпизодом — выводом средств за рубеж. В публикациях о мартовском заседании 2026 года отмечалось, что суд получил медицинские документы, подтверждающие диагноз, и именно после этого согласился приостановить разбирательство в отношении самой Чекалиной.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) признана экстремистской и запрещена на территории РФ.