Ослепла на правый глаз: Лерчек прошла первый курс химиотерапии

Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, потеряла зрение на правый глаз на фоне лечения рака желудка IV стадии. О новом ухудшении состояния сообщил Луис Сквиччиарини — отец ее четвертого ребенка. По его словам, Чекалина уже прошла первый курс химиотерапии и иммунотерапии, впереди у нее еще восемь этапов лечения. Он также написал, что после лучевой терапии у нее уменьшилась боль в ноге. Что известно о диагнозе.