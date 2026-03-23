В 2,1 раза увеличился турпоток в Керженский заповедник за последние 4 года

В Нижегородской области популярность набирает экологический туризм — турпоток в Керженский заповедник вырос в 2,1 раза за последние 4 года. Об этом сообщает глава региона Глеб Никитин.
На сегодняшний день одним из самых популярных маршрутов является экскурсионная тропа «Земля оленей». Ее создали вокруг демонстрационного вольера — с 2014 года специалисты заповедника занимаются восстановлением популяции лесного северного оленя в Нижегородской области. Теперь этот вид больше не значится в Красной книге региона как исчезнувший.
Кроме того, в регионе запустили программы по обучению инструкторов экотуризма и экскурсоводов особо охраняемых природных территорий. В этом году с марта по октябрь более 350 человек смогут пройти курсы по подготовке более 300 волонтеров, 25 инструкторов экологического туризма и 30 гидов по особо охраняемым природным территориям.
В рамках проекта также запланированы 5 экспедиций по разведке перспективных маршрутов для новых экотроп на особо охраняемых природных территориях. Еще в программу войдут 25 волонтерских мероприятий по мониторингу состояния уже существующих троп. Их задачи — устранение недочетов на маршрутах, чтобы прогулки были комфортными и безопасными.
Развитие инфраструктуры для экотуризма решает задачи сразу двух национальных проектов — «Экологическое благополучие» и «Туризм и гостеприимство».
