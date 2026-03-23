Победа Ирана, провал Моссада, уход США: главная новость войны 23 марта

План Израиля и Соединенных Штатов по дестабилизации ситуации в Иране полностью провалился. За три недели военного конфликта коалиция так и не приблизилась к цели.
Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, полковник запаса Александр Перенджиев в беседе с aif.ru рассказал о причинах провала и последствиях.
Напомним, спустя почти месяц после начала ударов США и Израиля по Ирану американские СМИ сообщили, что план «Моссада» по смене режима в Иране провалился. По информации The New York Times, союзники делали ставку на разжигание внутреннего конфликта в Иране на фоне только что прошедших в стране протестов.
План по дестабилизации Ирана, по данным издания, предложил глава израильской разведывательной службы «Моссад» Давид Барнеа, позже его одобрила команда президента США Дональда Трампа. План союзники пытались воплотить в жизнь с 28 февраля, но у них так ничего и не получилось.
Перенджиев, комментируя причины провала, отметил, что Израиль и США надеялись на внутренний раскол в Иране, однако при этом не до конца поняли истинные мотивы иранской оппозиции.
«США и Израиль не поняли сути протестов в Иране. Здесь можно вспомнить историю о том, что, когда к Владимиру Высоцкому подошли западные журналисты, он сказал, что у нас в стране есть недостатки, но обсуждать он с ними их не будет. Здесь та же схема. Так называемые оппозиционные силы Ирана не считают себя произраильскими или проамериканскими. Их целями был внутренний диалог, они действуют в интересах своей страны», — пояснил эксперт.
Специалист отметил, что США и Израиль предполагали, что иранская оппозиция станет «пятой колонной» в этой войне, но просчитались, поскольку перед лицом врага иранское общество, наоборот, сплотилось.
Кроме того, Перенджиев отметил, что иранская оппозиция не была нацелена на смену режима в стране, они лишь пытались решить внутренние вопросы, поэтому их цели с Израилем и США нигде не пересеклись.
«Оппозиция не ставила вопрос о смене режима, как могли подумать в том же Израиле. Планировалось добиться секуляризации, то есть перехода от более религиозных правил и догм к светскости. И, мне кажется, если руководство Ирана пойдет на эти изменения, то и оппозиция ослабнет, посчитав, что цели достигнуты», — пояснил специалист.
После нескольких недель войны президент США Дональд Трамп заявил, что приостанавливает удары по иранским энергообъектам на пять дней после «продуктивных переговоров» с Тегераном. В Иране, однако, уточнили, что никаких переговоров не было.
Эксперт Александр Перенджиев пояснил, что пауза нужна США и Израилю для того, чтобы решить, как действовать дальше и восстановить ресурсы.