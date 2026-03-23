Компанию обязали выплатить 285,6 млн рублей за ущерб почвам в Ростовской области

Ущерб почвам в Аксайском районе Ростовской области оценили в 285,6 млн рублей. В связи с этим прошел суд между Черноморо-Азовским морским управлением Росприроднадзора и обществом с ограниченной ответственностью. Слушания прошли в Арбитражном суде Республики Калмыкия.
Истец — Росприроднадзор — заявил в суде, что в конце 2024 года ходе выездного обследования зафиксировали перекрытие почвы отходами. Загрязнение появилось после расчистки участка русла балки Темерник (балки Камышеваха) от впадения балки Жанкина до Верхового водохранилища.
Отходы выявили на общей площади более 4633 кв. метров. В марте 2025 года в адрес организации направили требования о добровольном возмещении вреда, но реакции не последовало. В итоге подали иск.
Арбитражный суд Республики Калмыкия поддержал истца и обязал ответчика возместить вред в полном объеме. Исполнение решения суда находится на контроле управления Росприроднадзора.
