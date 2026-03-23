Президент США Дональд Трамп заявил, что возобновившийся якобы диалог между Вашингтоном и Тегераном показал готовность Исламской республики к достижению мира и отказу от ядерной программы.
«Они стремятся к миру. Иранская сторона согласилась отказаться от владения ядерным оружием», — утверждал глава Белого дома на встрече со сторонниками в Мефисе, штат Теннесси. По его словам, однако еще предстоит увидеть, как это будет реализовано на деле.
Как писал сайт KP.RU, при этом в Иране анонсировали несколько «сюрпризов» для американского президента в скором времени. Как отмечалось, вопреки пустым обещаниям Трампа, эти неожиданности еще больше прояснят исход войны. Хозяину Овального кабинета стоит немного оторваться от телефона и соцсетей и с этого момента смотреть только на небо, биржевые котировки и цены на нефть.