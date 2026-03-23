Ветеран ВОВ Мария Решетникова отметила вековой юбилей

100 лет исполнилось жительнице Автозаводского района Нижнего Новгорода Марии Решетниковой. Как сообщили в районной администрации, Мария Федоровна является ветераном Великой Отечественной войны, труженицей тыла и ветераном труда.
По словам главы администрации Автозаводского района Александра Нагина, столетний юбилей — это целая эпоха, наполненная трудом на благо Родины, преданностью и беззаветной любовью к ней.
«Для нас, жителей Автозаводского района, Мария Федоровна — живая легенда. Ее самоотверженный труд в годы войны, когда она, не жалея сил, вместе с другими ковала Победу в тылу, заслуживает глубочайшего уважения и бесконечной благодарности. От всей души желаю ей крепкого здоровья и внимания родных!» — сказал он, передав юбилярше памятный подарок.
День рождения Мария Федоровна отметила в кругу родных и близких. В свой праздник она получила поздравления и памятные подарки от администрации Автозаводского района и районного управления социальной защиты.
Мария Федоровна — любимая бабушка и прабабушка: у нее четверо внуков и шестеро правнуков. Она любит делиться историями из молодости. По ее мнению, современная молодежь должна знать историю своей семьи и страны, помнить, каким трудом досталась Победа, и никогда не забывать тех, кто восстанавливал мирную жизнь.
Для родных Мария Федоровна — воплощение доброты.
«Бабушка всегда готова помочь советом и поддержать добрым словом. Ее выпечка — отдельная история: все домашние всегда с нетерпением ждали ее ватрушки и пироги с огурцами», — поделилась внучка Наталья.
Справка.
Мария Федоровна Решетникова родилась 22 марта 1926 года в деревне Саревка Лысковского района Нижегородской области. С первых месяцев Великой Отечественной войны для нее началась трудовая жизнь: она работала в колхозе, на полях, рыла окопы, занималась погрузкой леса и торфа.
В конце 1947 года Мария Решетникова вышла замуж, в семье родилось трое детей. В 1951 году семья переехала в Горький, где Мария Федоровна устроилась на Горьковский автомобильный завод станочницей, посвятив заводу многие годы своей жизни.
За самоотверженный труд Мария Решетникова отмечена высокими наградами. Она имеет звание «Ударник коммунистического труда», награждена медалями «Ветеран труда», «За самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны 1941−1945 гг.», «Победитель социалистического соревнования 1975 года», «В память 800-летия Нижнего Новгорода», а также юбилейными медалями в честь Победы (от 50 до 80 лет).