Ветеран ВОВ Мария Решетникова отметила вековой юбилей

Мария Федоровна — любимая бабушка и прабабушка: у нее четверо внуков и шестеро правнуков. Она любит делиться историями из молодости. По ее мнению, современная молодежь должна знать историю своей семьи и страны, помнить, каким трудом досталась Победа, и никогда не забывать тех, кто восстанавливал мирную жизнь.