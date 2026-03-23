В Копейске Челябинской области построят магистральный водовод

Магистральный водовод диаметром 800 мм построят в Копейске Челябинской области, что соответствует целям национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве жилищно-коммунального хозяйства региона.
Весь запланированный объем труб — 23 500 м — уже доставлен на строительную площадку. Строители спаяли 19 050 м трубы, из которых 17 250 пог. м. уже уложено в трассу. На объекте задействованы 48 специалистов и 17 единиц техники: экскаваторы, трубоукладчики, сварочные агрегаты и другое оборудование. Завершить строительство магистрального водовода планируют в 2026 году.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.