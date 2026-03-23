Суд продлил арест экс-главе администрации Ростова-на-Дону Логвиненко

По данным следствия, в 2020 году Логвиненко, являясь главой администрации Ростова-на-Дону, вопреки требованиям законодательства привлек кредит коммерческого банка. В результате бюджету города был причинен ущерб на сумму более 47 миллионов рублей, уточнял СК РФ. Также, по данным источника агентства в правоохранительных органах, он подозревается в получении взятки в 13 миллионов рублей в 2019 году.