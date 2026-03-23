Суд продлил арест экс-главе администрации Ростова-на-Дону Логвиненко

Источник: РИА Новости

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 мар — РИА Новости. Ленинский районный суд Ростова-на-Дону продлил на три месяца арест экс-главы администрации города Алексея Логвиненко, сообщил журналистам представитель объединенной пресс-службы судов региона.

Логвиненко задержали 24 октября прошлого года по подозрению в превышении должностных полномочий. Позже в правоохранительных органах агентству рассказали о возбуждении в отношении него еще одного уголовного дела.

«Логвиненко продлена мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на три месяца, по 23 июня 2026 года включительно», — сказал представитель суда.

По данным следствия, в 2020 году Логвиненко, являясь главой администрации Ростова-на-Дону, вопреки требованиям законодательства привлек кредит коммерческого банка. В результате бюджету города был причинен ущерб на сумму более 47 миллионов рублей, уточнял СК РФ. Также, по данным источника агентства в правоохранительных органах, он подозревается в получении взятки в 13 миллионов рублей в 2019 году.