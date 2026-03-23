В селе Завет-Ленинский Республики Крым модернизируют библиотеку

Там создадут современное культурно-просветительское пространство.

Источник: Национальные проекты России

Завет-Ленинскую сельскую библиотеку в Джанкойском районе Республики Крым модернизируют по модельному принципу в ходе реализации нацпроекта «Семья», сообщили в администрации района.

Специалисты обновят книжный фонд, внедрят современные информационные технологии, а также оснастят библиотеку новым оборудованием и мебелью. Особое внимание уделят созданию комфортной и функциональной среды для читателей всех возрастов, включая детей и молодежь.

Обновленная библиотека станет не только местом для чтения, но и современным культурно-просветительским пространством, где жители смогут проводить время с пользой, участвовать в мероприятиях, получать новые знания и развивать свои интересы. Реализация проекта позволит повысить качество библиотечного обслуживания и сделать его более доступным и востребованным среди населения района.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
