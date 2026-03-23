Собчак не смогла купить особняк в центре Москвы за 670 миллионов рублей

Усадьба в Малом Власьевском переулке была возведена в первой половине XIX века на месте строений, уничтоженных пожаром 1812 года, а позднее, в начале XX столетия, существенно расширена. Главную историческую ценность зданию придает фигура его знаменитого жильца: с 1925 по 1977 год здесь проживал Борис Россинский, которого в народе называли «дедушкой русской авиации».