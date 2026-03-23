Собчак не смогла купить особняк в центре Москвы за 670 миллионов рублей

Телеведущая Ксения Собчак не смогла приобрести старинный особняк летчика Бориса Россинского в Малом Власьевском переулке в центре Москвы. Здание площадью более 700 квадратных метров вместе с прилегающим земельным участком привлекло внимание 15 участников, среди которых была и известная журналистка.
Стартовая цена лота составляла 204,2 миллиона рублей. Собчак в ходе торгов повысила ставку до 261,4 миллиона рублей, однако этого оказалось недостаточно. Победителем аукциона, организованного компанией «ДОМ.РФ», была признана компания «Ликвид стэйт». Цена объекта в ходе конкурентной борьбы выросла более чем в три раза — до 672,1 миллиона рублей, передает РИА Новости.
Усадьба в Малом Власьевском переулке была возведена в первой половине XIX века на месте строений, уничтоженных пожаром 1812 года, а позднее, в начале XX столетия, существенно расширена. Главную историческую ценность зданию придает фигура его знаменитого жильца: с 1925 по 1977 год здесь проживал Борис Россинский, которого в народе называли «дедушкой русской авиации».
