Музей янтаря готовится к благоустройству прилегающей территории

Проект благоустройства территории, прилегающей к Музею янтаря, прошёл госэкспертизу в декабре 2023 года. В августе того же года его одобрила историко-культурная экспертиза. Концепцию благоустройства территории музея разработала компания «Другая архитектура». Как сообщалось ранее, цель проекта — организовать целостное общественное пространство для отдыха и проведения досуга. На территории предусмотрены прогулочно-пешеходная и рекреационная зоны, а также парковка на 50 мест. В зоне ожидания транспорта предлагается установить скамейки, урны и общественный туалет. Также запланировано благоустройство дорожек ручным способом. Схема высадки зелёных насаждений должна предусматривать обзорно-визуальную доступность восприятия исторических объектов. Высота деревьев не должна превышать 1,2 метра.