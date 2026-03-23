Лукашенко определил даты «Славянского базара в Витебске» и правила безвиза в Беларусь на время фестиваля

Чтобы получить возможность безвизового пересечения государственной границы Беларуси, иностранцам потребуется оригинальный или электронный билет. Он должен быть на мероприятия фестиваля в Летнем амфитеатре либо Концертном зале «Витебск». Один билет дает право однократного въезда в Беларусь одного гражданина иностранного государства. Само собой, произойти это должно не позже, чем дата мероприятия.