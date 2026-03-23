Лукашенко определил даты «Славянского базара в Витебске» и правила безвиза в Беларусь на время фестиваля

Лукашенко определил правила безвиза на время «Славянского базара в Витебске».

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко определил даты «Славянского базара в Витебске» и правила безвиза на время XXXV Международного фестиваля искусств в 2026 году. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

Так, своим распоряжением Лукашенко установил даты фестиваля — с 16 по 19 июля. А в рамках сложившейся в Беларуси практики господдержки форума предусмотрены некоторые льготы и преференции. Они касаются как организаторов, так и участников события.

«В период с 4 по 31 июля для участников и гостей фестиваля из 71 государства установлен безвизовый порядок въезда в Беларусь», — назвали одну из форм поддержки «Славянского базара в Витебске» в пресс-службе президента Беларуси.

Чтобы получить возможность безвизового пересечения государственной границы Беларуси, иностранцам потребуется оригинальный или электронный билет. Он должен быть на мероприятия фестиваля в Летнем амфитеатре либо Концертном зале «Витебск». Один билет дает право однократного въезда в Беларусь одного гражданина иностранного государства. Само собой, произойти это должно не позже, чем дата мероприятия.

Кстати, то же распоряжением Александра Лукашенко актуализировало состав оргкомитета 35-го по счету «Славянского базара в Витебске».

