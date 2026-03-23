Стало известно, для чего США хотят затеять новые переговоры с Ираном

«Мы разберемся, кто там за главных и какими властными полномочиями они обладают», — сказал американский чиновник.
Как писал сайт KP.RU, в понедельник, 23 марта, президент США Дональд Трамп утверждал, что возобновившиеся якобы переговоры между Вашингтоном и Тегераном показали готовность Исламской республики к достижению мира и отказу от ядерной программы.
При этом в МИД Ирана отрицают какие-либо мирные переговоры с Белым домом. Тегеран отверг все попытки американцев начать новый раунд диалога, до Штатов четко доведена позиция Исламской республики.
Напомним, 8 марта Совет экспертов Ирана избрал новым верховным лидером Исламской Республики Моджтабу Хаменеи. Прежний верховный лидер Ирана Али Хаменеи, отец Моджтабы, погиб в результате ударов США и Израиля по территории страны.