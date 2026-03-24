В Астане прошла масштабная экоакция

В рамках декады Наурызнама в Астане прошёл «Тазару күні» — день, когда горожане вышли на уборку улиц, парков и площадей после многолюдных мероприятий. Но главным символом события стал впечатляющий перфоманс — развёрнутый гигантский флаг «Таза Қазақстан».
Город после праздника: уборка как часть культуры.
После десяти дней концертов, ярмарок и народных гуляний столица, как и любой город после больших праздников, столкнулась с очевидной проблемой — мусором. Организаторы решили не просто убрать улицы, а превратить это в общественное движение.
К акции присоединились:
молодёжь волонтёры жители города представители ОС и КСК коммунальные службы.
Особое внимание уделили местам, где проходили основные события Наурыза — именно там скопилось больше всего отходов.
EXPO — центр главного эко-перфоманса.
Одной из ключевых площадок стала территория EXPO. Здесь прошёл массовый субботник с участием сотен волонтёров. Но главное, что привлекло внимание — это перфоманс с разворачиванием самого большого флага «Таза Қазақстан».
Огромное полотно с надписью стало не просто визуальным элементом, а символом идеи: чистота города начинается с каждого человека.
«Это не просто уборка».
Как отметил председатель молодёжного крыла «Жастар Рухы» при партии AMANAT Арсланбек Магзум, акция носит гораздо более глубокий смысл, чем обычный субботник.
«Это не только про уборку. Это про формирование культуры чистоты. Каждый выброшенный мусор — это след человека».
По его словам, субботники прошли во всех районах города, особенно там, где недавно кипела праздничная жизнь.
Почему это важно: новый тренд Наурыза.
В этом году Наурыз в Астане прошёл в обновлённом формате — с digital-площадками, интерактивными зонами и даже элементами искусственного интеллекта. Но именно «Тазару күні» стал логичным завершением праздника.
Идея проста, но сильна:
сначала — праздник, потом — ответственность.
Такие акции формируют привычку:
не оставлять мусор после себя заботиться о городской среде подавать пример другим.
«Таза Қазақстан» — больше, чем акция.
Инициатива «Таза Қазақстан» постепенно превращается в общенациональное движение. Её цель — не разовая уборка, а изменение мышления.
Гигантский флаг, развернутый в Астане, стал метафорой этого процесса:
чистота — это не задача коммунальных служб, а личная ответственность каждого.
Наурыз в столице показал, что современный праздник может объединять традиции, технологии и осознанность. А «Тазару күні» — это тот самый шаг от слов к действиям, который делает город по-настоящему чистым.