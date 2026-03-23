В Колумбии разбился военный самолет, на борту которого было более 100 солдат

Военный самолет Hercules C-130, принадлежащий ВВС Колумбии и перевозивший более ста военнослужащих, разбился на юге страны. Об этом сообщило местное радио Caracol.
«С глубокой скорбью сообщаю, что самолет ВВС Колумбии Hercules, перевозивший наших военнослужащих, потерпел крушение при взлете в Пуэрто-Легисамо», — говорится в публикации.
Министр обороны Колумбии Педро Санчес подтвердил факт катастрофы в социальной сети X, не уточнив количество пассажиров на борту. По словам министра, на месте происшествия работают военные. На текущий момент причины и количество погибших установить затруднительно, но армия над этим работает.
