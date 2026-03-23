Тренер Брабечан рассказал, почему после тренировок может кружиться голова

Эксперт добавил, что головокружение может возникать и из-за задержки дыхания во время упражнений, что является частой ошибкой новичков. При возникновении дискомфорта в зале он посоветовал сразу прекратить упражнение, сесть или лечь, спокойно подышать и сделать несколько глотков воды. Если облегчение не наступает, а слабость нарастает, появляется одышка или меняются зрение и речь, необходимо вызвать врача. Также специалист отметил, что хронический недосып сам по себе провоцирует скачки давления и снижает адаптацию к нагрузке. Если голова кружится не только после тренировок, но и в повседневной жизни, это повод для очного визита к врачу и проверки гемоглобина, давления, состояния сердца и вестибулярного аппарата.