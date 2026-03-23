Тренер Брабечан рассказал, почему после тренировок может кружиться голова

Необходимо делать заминку с плавным снижением темпа, чтобы избежать головокружения после тренировки. Об этом «Газете.Ru» рассказал тренер-нутрициолог Юрий Брабечан.
По словам эксперта, легкое и короткое головокружение сразу после нагрузки или при резком подъеме бывает у многих и само по себе не опасно. Однако если оно повторяется от занятия к занятию, а к нему добавляются слабость, тошнота, холодный пот или боль в груди, организм сигнализирует о проблеме, которую нельзя игнорировать. Самая частая причина такого состояния, пояснил специалист, это резкое падение артериального давления из-за того, что после интенсивной работы нагрузка оборвалась без плавного перехода. Заминка длительностью пять-десять минут позволяет сердечно-сосудистой системе мягко вернуться в спокойный режим.
Брабечан подчеркнул, что головокружение также может быть связано с падением уровня глюкозы в крови из-за голода. Тренировка натощак при жестком дефиците калорий почти гарантирует такой эффект, поэтому перед занятием необходим полноценный прием пищи за полтора-три часа или хотя бы легкий перекус за сорок-шестьдесят минут. Кроме того, важную роль играет водный баланс. Потеря жидкости и электролитов через пот при недостаточном питье сгущает кровь и затрудняет доставку кислорода к мозгу, поэтому пить нужно в течение всего дня и понемногу во время тренировки.
Эксперт добавил, что головокружение может возникать и из-за задержки дыхания во время упражнений, что является частой ошибкой новичков. При возникновении дискомфорта в зале он посоветовал сразу прекратить упражнение, сесть или лечь, спокойно подышать и сделать несколько глотков воды. Если облегчение не наступает, а слабость нарастает, появляется одышка или меняются зрение и речь, необходимо вызвать врача. Также специалист отметил, что хронический недосып сам по себе провоцирует скачки давления и снижает адаптацию к нагрузке. Если голова кружится не только после тренировок, но и в повседневной жизни, это повод для очного визита к врачу и проверки гемоглобина, давления, состояния сердца и вестибулярного аппарата.
