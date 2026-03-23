На горизонте замаячил новый виток обнищания: «И мы вновь входим в кризис без должной защиты» — вслед за ростом цен на солярку в Молдове резко подорожает всё

Кризис надвигается со всех сторон. И мы входим в него неподготовленными.
Сигналов накапливается слишком много, чтобы по-прежнему утверждать, что «мы не знаем, что нас ждёт».
С одной стороны — риск блокировки Ормузского пролива: глобальный шок, способный поднять цену нефти до 150−200 долларов за баррель и серьёзно дестабилизировать мировую экономику.
С другой стороны, Брюссель уже обсуждает снижение приоритета наполнения газовых резервов — именно в тот момент, когда риски, напротив, нарастают.
И, что особенно важно, конфликт вокруг Ирана начинает напрямую отражаться на экономике: строительные материалы стремительно дорожают.
Это не разрозненные события.
Это начало цепной реакции — пишет в соцсиальных сетях, экс-премьер Молдовы, Влад Филат.
Первая волна — энергетическая.
Цены на топливо растут, транспорт дорожает, сельское хозяйство испытывает мгновенное давление. Дизельное топливо вновь становится ключевым каналом, через который кризис проникает в экономику. В течение нескольких недель рост издержек транслируется в цены на продовольствие. Инфляция возвращается, несмотря на недавнюю стабилизацию.
Вторая волна — газовая.
Европа вступает в жёсткую конкуренцию за ресурсы, и если газовые хранилища не будут своевременно заполнены, давление на цены лишь усилится. Молдова не останется без газа, однако будет вынуждена платить за него значительно больше. Именно здесь наиболее отчётливо проявляется системная неподготовленность: невозможно говорить об энергетической безопасности без реальных резервов.
Третья волна уже формируется — и её многие недооценивают: строительный сектор.
Рост цен на энергоносители увеличивает стоимость стали, цемента и других материалов. Проекты дорожают, инвестиции откладываются, рынок недвижимости замедляется. Один из немногих драйверов экономического роста начинает терять импульс.
Параллельно пострадают экспортные потоки.
Европейские экономики замедляются, спрос сокращается, объёмы заказов падают. Малые экономики, как правило, не первыми входят в кризис, но испытывают более глубокое падение.
Дополнительное давление формируется и на национальную валюту: удорожание импорта, рост торгового дефицита, давление на обменный курс и процентные ставки.
Все эти процессы ведут к вполне определённому результату — стагфляции: сочетанию экономической стагнации, высокой инфляции и усиления социального напряжения.
Реалистичный сценарий для Молдовы при сохранении текущих тенденций — снижение экономики на несколько процентов и возврат инфляции к высоким значениям.
И теперь возникает простой вопрос: что делает власть?
К сожалению, ответ столь же очевиден: она плывёт по течению.
Отсутствуют достаточные резервы, нет чётких стратегических планов, не подготовлены превентивные меры. Есть лишь запоздалые реакции и постфактум-объяснения.
Глобальные кризисы невозможно предотвратить.
Однако разница между подготовленной и неподготовленной страной неизбежно проявляется в уровне жизни населения.
И мы вновь входим в кризис без должной защиты.
И, как это происходит каждый раз, платить за это будет не власть.
Платить будет гражданин — заключил Филат.
