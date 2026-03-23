Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Двое жителей Пермского округа получили условные сроки за незаконную вырубку леса

Был причинён ущерб на сумму более 500 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Пермском крае суд вынес приговор двум местным жителям, обвиняемым в незаконной заготовке древесины в особо крупном размере. Рассмотрение дела прошло в Пермском районном суде. Как установлено в ходе разбирательства, летом 2025 года мужчины 1984 и 2001 годов рождения отправились в лес рядом с деревней Моргали. Там они с помощью бензопил спилили деревья без разрешения, после чего вывезли их на тракторе и продали местным жителям на дрова. В результате этих действий государству был причинён ущерб на сумму более 500 тысяч рублей. Суд признал обоих виновными и назначил им наказание — по два года лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Кроме того, суд обязал осуждённых частично возместить причинённый ущерб. С учётом уже внесённых выплат им предстоит выплатить ещё 278 тысяч рублей солидарно. Использованная техника — трактор и две бензопилы — изъята и обращена в доход государства. На данный момент приговор ещё не вступил в законную силу.