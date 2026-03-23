Двое жителей Пермского округа получили условные сроки за незаконную вырубку леса

В Пермском крае суд вынес приговор двум местным жителям, обвиняемым в незаконной заготовке древесины в особо крупном размере. Рассмотрение дела прошло в Пермском районном суде. Как установлено в ходе разбирательства, летом 2025 года мужчины 1984 и 2001 годов рождения отправились в лес рядом с деревней Моргали. Там они с помощью бензопил спилили деревья без разрешения, после чего вывезли их на тракторе и продали местным жителям на дрова. В результате этих действий государству был причинён ущерб на сумму более 500 тысяч рублей. Суд признал обоих виновными и назначил им наказание — по два года лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Кроме того, суд обязал осуждённых частично возместить причинённый ущерб. С учётом уже внесённых выплат им предстоит выплатить ещё 278 тысяч рублей солидарно. Использованная техника — трактор и две бензопилы — изъята и обращена в доход государства. На данный момент приговор ещё не вступил в законную силу.