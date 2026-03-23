В Калининграде спасателям пришлось снимать с крыши детского городка девочку-тарзана

Школьница играла в одном из дворов на Сельме в субботу, 21 марта. Третьеклассница ловко залезла на крышу, а спуститься сама не смогла. Мама девочки вызвала спасателей. Сотрудники МЧС залезли на игровой комплекс, ребёнка взял на руки один из спасателей и передал стоявшему ниже коллеге. Школьница не пострадала. Как долго девочка-тарзан просидела на верхотуре, очевидец не сообщил.