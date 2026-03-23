Суд оштрафовал «Жилсервис» Володарского района за сброс сточных вод в Оку

Канавинский районный суд поддержал Росприроднадзор и признал правомерным привлечение МУП «Жилсервис» Володарского района к ответственности за повторное неисполнение предписаний и неустранение экологических нарушений, сообщили в пресс-службе ведомства.
Речь идет об очистных сооружениях в поселке Новосмолинский, модернизированных по проекту «Оздоровление Волги». После реконструкции специалисты выявили более 20 нарушений природоохранных требований. Предприятию выдали предписание, однако оно было выполнено лишь частично. Повторные проверки показали, что часть проблем так и не устранена.
В октябре 2025 года инспекторы снова зафиксировали нарушения, включая сброс сточных вод в Оку с превышением нормативов. В итоге предприятие привлекли к административной ответственности и оштрафовали. Суд не нашел оснований для отмены решения и отметил, что объективных причин для невыполнения требований не было.
Кроме того, Росприроднадзор оценил ущерб водному объекту более чем в 1,3 млн рублей. Вопрос его взыскания и полного устранения нарушений остается на контроле ведомства.