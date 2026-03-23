Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Самолет с более чем 100 пассажирами на борту потерпел крушение в Колумбии

Военно-транспортный самолет Hercules C-130, принадлежащий Военно-воздушным силами Колумбии, потерпел крушение вскоре после отрыва от взлетно-посадочной полосы в Пуэрто-Легисамо, департамент Путумайо. На борту находились более 100 военных. Об этом в понедельник, 23 марта, сообщил глава Министерства обороны республики Педро Санчес на своей странице в социальной сети X.

Военно-транспортный самолет Hercules C-130, принадлежащий Военно-воздушным силами Колумбии, потерпел крушение вскоре после отрыва от взлетно-посадочной полосы в Пуэрто-Легисамо, департамент Путумайо. На борту находились более 100 военных. Об этом в понедельник, 23 марта, сообщил глава Министерства обороны республики Педро Санчес на своей странице в социальной сети X.

— С глубокой скорбью сообщаю о крушении Hercules ВВС Колумбии при взлете. На борту находились военнослужащие наших сил безопасности, — написал министр.

Сейчас район крушения оцеплен, там работают поисково-спасательные подразделения. Причины случившегося пока не установлены, ведется расследование обстоятельств катастрофы. О числе выживших в результате инцидента официальные источники на данный момент не сообщают.

Самолет с главой Министерства промышленности Демократической Республики Конго Луи Кабамбой на борту внезапно воспламенился во время приземления в аэропорту Колвези. Министр вместе с делегацией летели расследовать аварию в обрушившейся шахте.