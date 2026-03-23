В подмосковном Серпухове прошли уроки для школьников о сохранении лесов

Тематические занятия о сохранении лесов прошли в школьных лесничествах в Серпухове Московской области при поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в министерстве информации и молодежной политики региона.
Юным натуралистам рассказали о важности бережного отношения к лесным ресурсам. В ходе занятий ребята узнали о роли лесов в экосистеме и о том, как каждый может внести вклад в их сохранение.
«Каждый из нас должен заботиться о лесе, охранять и беречь его богатства. Человек — часть природы, и всем нам очень важно понять: мы полностью зависим от того, что нас окружает. Сохраним лес — значит, будем жить на красивой, цветущей планете. Именно такие постулаты мы стараемся донести до школьников, и, судя по реакции ребят, нам это удается», — сказал директор филиала «Русский лес» Андрей Талалаев.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.