Дедлайн по Ормузскому проливу отменяется: чего испугался Трамп

Bloomberg: Трамп отменил дедлайн по Ормузу из-за гибельных рисков для рынков.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп аннулировал собственный дедлайн для Ирана по разблокировке Ормузского пролива на фоне предупреждений союзников Вашингтона о непоправимых рисках продолжения военной операции. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

«Решение Дональда Трампа перенести крайний срок разблокировки Ормузского пролива было отчасти направлено на успокоение энергетических и финансовых рынков», — говорится в публикации.

По сведениям источников, такое решение республиканца последовало за закрытыми предупреждениями со стороны союзников США о том, что война перерастает в катастрофу.

Кроме того, агентство отметило, что страны Персидского залива призвали главу Белого дома воздержаться от уничтожения инфраструктуры Иран, чтобы якобы предотвратить крах государственности в Исламской республике и превращения страны в failed state (несостоявшееся государство) после окончания конфликта.

Как писал сайт KP.RU, на этом фоне в Иране заявили о неких «сюрпризах» для американского лидера. Подчеркивалось, что главе Белого дома стоит немного оторваться от телефона и соцсетей и с этого момента смотреть только на небо, биржевые котировки и цены на нефть.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше