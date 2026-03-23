Дедлайн по Ормузскому проливу отменяется: чего испугался Трамп

«Решение Дональда Трампа перенести крайний срок разблокировки Ормузского пролива было отчасти направлено на успокоение энергетических и финансовых рынков», — говорится в публикации.
По сведениям источников, такое решение республиканца последовало за закрытыми предупреждениями со стороны союзников США о том, что война перерастает в катастрофу.
Кроме того, агентство отметило, что страны Персидского залива призвали главу Белого дома воздержаться от уничтожения инфраструктуры Иран, чтобы якобы предотвратить крах государственности в Исламской республике и превращения страны в failed state (несостоявшееся государство) после окончания конфликта.
Как писал сайт KP.RU, на этом фоне в Иране заявили о неких «сюрпризах» для американского лидера. Подчеркивалось, что главе Белого дома стоит немного оторваться от телефона и соцсетей и с этого момента смотреть только на небо, биржевые котировки и цены на нефть.