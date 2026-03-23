28 медиков пополнили больницы Волгограда с начала 2026 года

С начала 2026 года штат нескольких больниц региона в общей сложности пополнили 28 медицинских специалистов, сообщает администрация Волгоградской области.
Они выбрали работу в медучреждениях региона благодаря программе поддержки медицинских работников. По данным облздрава, к работе за последние несколько месяцев уже приступили восемь медсестер-анестезистов, шесть операционных сестер и один медбрат работает по той же специальности, а 10 также участковых медсестер.
Программа поддержки медиков в Волгограде включает единовременную выплату миллиона рублей специалистам, устроившимся в больницы региона впервые в течение трех последних лет, не имеющим обязательств по целевому обучению и готовы работать следующие пять лет.
