Врач Тарасова опровергла два популярных мифа о гастрите

Врач Ольга Тарасова заявила, что путь от гастрита до рака желудка занимает несколько десятилетий.

Источник: Аргументы и факты

Прямой связи между хроническим гастритом и раком желудка не существует. Об этом заявила кандидат медицинских наук, доцент кафедры госпитальной педиатрии № 2 Института материнства и детства Пироговского университета Ольга Тарасова в беседе с «Лентой.ру».

По словам врача, связь между этими заболеваниями является косвенной. Хронический гастрит, вызванный бактерией хеликобактер пилори, может привести к атрофическому гастриту, при котором клетки слизистой истончаются и перестают нормально работать. На фоне атрофии могут возникать кишечная метаплазия и дисплазия, представляющая собой предраковое изменение клеток, пояснила специалист. Однако путь от гастрита до рака занимает несколько десятилетий, и онкологическое заболевание развивается далеко не у всех. Кроме того, после уничтожения бактерии риск возникновения злокачественного новообразования практически равен нулю, отметила Тарасова.

Специалист также опровергла миф о том, что гастрит всегда имеет бактериальную природу. Хотя в большинстве случаев это действительно так, болезнь может развиться и по другим причинам. К ним относятся аутоиммунные процессы, радиация, химиотерапия, заброс желчи из кишечника в желудок, употребление алкоголя, курение, различные инфекции, а также прием нестероидных противовоспалительных препаратов, таких как аспирин и ибупрофен, заключила доктор.

Ранее врач Роман Румянцев назвал признаки синдрома избыточного бактериального роста.