Путин подписал закон о праве на инвестиционный доход с пенсионных взносов

Президент России Владимир Путин в понедельник, 23 марта, утвердил поправки к пенсионному законодательству, которые расширяют финансовые права граждан. Отныне россияне смогут получать доход от инвестиций, которые приносят их страховые взносы в период временного размещения.
Главное изменение заключается в том, что инвестиционный доход будет зачисляться на индивидуальный лицевой счет гражданина в Пенсионном фонде или его правопреемниках. Даже если по какой-то причине, например из-за ошибки в расчетах или переплаты, сами взносы позже возвращаются работодателю, начисленный на них инвестиционный доход не аннулируется и остается за сотрудником.
Закон четко прописывает алгоритм вычисления этих средств. Это касается тех взносов, которые должны быть отражены на индивидуальных лицевых счетах граждан, но временно находились в резерве до завершения всех процедур. Эта мера направлена на защиту интересов застрахованных лиц и гарантирует, что даже кратковременное нахождение средств в обороте будет приносить владельцам пенсионных накоплений реальную финансовую выгоду, говорится в документе.
Член комитета Государственной думы по бюджету и налогам Никита Чаплин рассказал, что ежегодную индексацию социальных пенсий проведут в России с 1 апреля 2026 года. Базовый размер выплат для граждан, не накопивших необходимого трудового стажа, будет проиндексирован до уровня 9424 рублей.