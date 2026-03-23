Калининградка добыла историческое серебро в Подмосковье

Турнир в Подмосковье стал не только ареной борьбы за национальные титулы, но и ключевым этапом отбора на международную арену. По итогам чемпионата сформирован состав сборной, которая представит Россию на предстоящих Чемпионате мира и этапах Кубка мира. Калининградка в решающем поединке уступила представительнице Северной Осетии Кристине Макиевой. Теперь нашей землячке предстоит подготовка к Чемпионату Европы по боевому самбо.