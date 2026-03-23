Со вкусом кулича: в магазинах Минска начнут продавать новое мороженое

МИНСК, 23 мар — Sputnik. Новый вид мороженого со вкусом малинового кулича появится в столичных магазинах к Пасхе, сообщили в пресс-службе Мингорисполкома.
Уже известно, что сладкая новинка будет называться «Малиновый кулич».
«В течение недели в магазинах на территории столицы начнет продаваться новинка», — говорится в сообщении.
Директор Минского хладокомбината № 2 Дмитрий Бонохов отметил, что в последние годы предприятие делает ставку на так называемые «событийные» продукты — например, к праздникам выпускались мороженое со вкусом имбирного пряника и глинтвейна.
Он добавил, что новинка к Пасхе станет продолжением этой линейки.
По его словам, основным рынком сбыта продукции остается Россия, на которую приходится большая часть поставок (97%). Кроме того, белорусское мороженое экспортируется в Грузию, Азербайджан и Китай.