Светлана Ануфриева рассказала о праздновании Дня молодежи в Нижегородской области в этом году

В этом году он будет праздноваться 27 июня.

Министр молодежной политики Нижегородской области Светлана Ануфриева в ходе заседания молодежного парламента на площадке стадиона «Совкомбанк — Арена» 23 марта рассказала о праздновании Дня молодежи в Нижегородской области в 2026 году. Мероприятие посетил корреспондент ИА «Время Н».

День молодежи будет отмечаться 27 июня. Его девиз в текущем году будет звучать следующим образом: «Мечта, гордость и единство!».

Как подчеркнула министр, при организации «Дня молодежи — 2026» важно сделать так, чтобы празднование прошло не только в Нижнем Новгороде, но и в муниципалитетах региона. Запланированы лектории, которые будут организованы совместно с Российским обществом «Знание», мероприятия, направленные на патриотическое воспитание, встречи с героями СВО и пр.

Главной площадкой праздника в 2026 году, по информации Светланы Ануфриевой, станет Выкса.