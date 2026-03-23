Светлана Ануфриева рассказала о праздновании Дня молодежи в Нижегородской области в этом году

Министр молодежной политики Нижегородской области Светлана Ануфриева в ходе заседания молодежного парламента на площадке стадиона «Совкомбанк — Арена» 23 марта рассказала о праздновании Дня молодежи в Нижегородской области в 2026 году. Мероприятие посетил корреспондент ИА «Время Н».
День молодежи будет отмечаться 27 июня. Его девиз в текущем году будет звучать следующим образом: «Мечта, гордость и единство!».
Как подчеркнула министр, при организации «Дня молодежи — 2026» важно сделать так, чтобы празднование прошло не только в Нижнем Новгороде, но и в муниципалитетах региона. Запланированы лектории, которые будут организованы совместно с Российским обществом «Знание», мероприятия, направленные на патриотическое воспитание, встречи с героями СВО и пр.
Главной площадкой праздника в 2026 году, по информации Светланы Ануфриевой, станет Выкса.