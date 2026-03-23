Жителей Ростовской области пригласили к участию в форуме «Многодетная Россия»

Донские семьи могут принять участие в форуме «Многодетная Россия».

Источник: Комсомольская правда

В 2026 году жителей Ростовской области пригласили к участию в форуме многодетных семей «Многодетная Россия». Об этом в марте сообщает сайт донского правительства.

Мероприятия проекта включают:

— конкурс социальных проектов «Семейный навигатор» (для социально ориентированных организаций, учреждений, НКО);

— конкурс «Русский стиль» среди многодетных дизайнеров;

— акцию «Семь добрых слов».

— мониторинг «Бизнес навстречу семье» и сам форум многодетных семей «Многодетная Россия».

Программа рассчитана до июня 2026 года, подробности власти призывают узнать на сайте проекта.

Проект реализуется с 2020 года и направлен на формирование позитивного образа многодетных семей, решение задач по улучшению качества их жизни и улучшение демографической ситуации в стране. За пять лет в нем приняли участие более 100 тысяч многодетных семей из 85 субъектов России.

