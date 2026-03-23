Жителей Ростовской области пригласили к участию в форуме «Многодетная Россия»

В 2026 году жителей Ростовской области пригласили к участию в форуме многодетных семей «Многодетная Россия». Об этом в марте сообщает сайт донского правительства.
Мероприятия проекта включают:
— конкурс социальных проектов «Семейный навигатор» (для социально ориентированных организаций, учреждений, НКО);
— конкурс «Русский стиль» среди многодетных дизайнеров;
— акцию «Семь добрых слов».
— мониторинг «Бизнес навстречу семье» и сам форум многодетных семей «Многодетная Россия».
Программа рассчитана до июня 2026 года, подробности власти призывают узнать на сайте проекта.
Проект реализуется с 2020 года и направлен на формирование позитивного образа многодетных семей, решение задач по улучшению качества их жизни и улучшение демографической ситуации в стране. За пять лет в нем приняли участие более 100 тысяч многодетных семей из 85 субъектов России.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.