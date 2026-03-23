В селе Кальтяево Башкирии появится многофункциональная спортивная площадка

Новая многофункциональная спортивная площадка появится в селе Кальтяево Республики Башкортостан в ходе реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации Татышлинского муниципального района.
Площадка будет приспособлена для волейбола, баскетбола, бадминтона, тенниса, мини-футбола и других видов спорта. Травмобезопасное полимерное покрытие будет устойчиво к погодным условиям и износу, сеточное ограждение предотвратит вылет мячей и разграничит игровые зоны, а дополнительное освещение позволит использовать площадку в вечернее время.
«На текущий момент по объекту объявлен аукцион, идет определение подрядчика. Предварительная дата начала работ намечена на апрель 2026 года. Мы очень рады, что этот долгожданный проект наконец-то запускается», — отметил глава сельского поселения Кальтяевский сельсовет Радик Гарипов.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.