В ВШЭ отметили, почему школьникам стоит обратить внимание на колледжи

— В Москве огромен выбор любых учебных заведений, куда могут поступить ребята после 9-го или 11-го класса. Растет и популярность колледжей, готовых предлагать программы обучения по самым разным профессиям. Ставка, конечно, делается на то, чтобы молодежь имела практические навыки, умела работать руками, перенимала опыт старших наставников и педагогов. Нельзя скидывать со счетов и активную поддержку со стороны предприятий, и возможность получить ценную практику в ведущих компаниях, которые плотно сотрудничают с колледжами. И хочу подчеркнуть, исходя в том числе из личного опыта: умение работать руками сильно помогло мне в 1990-е обеспечивать семью. Так что не сомневаюсь, что колледжи дают ребятам отличное базовое образование, оно востребовано всегда.