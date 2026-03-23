В ВШЭ отметили, почему школьникам стоит обратить внимание на колледжи

В Москве, где требования к специалистам становятся все выше, выбор образовательного пути играет ключевую роль в формировании успешного будущего. Почему школьникам стоит обратить внимание на колледжи, в интервью «Вечерней Москвы» рассказал депутат Московской городской думы, заместитель декана факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ Александр Лиханов.
— Александр Сергеевич, вы эксперт в сфере образования, знаете ситуацию в ней. Что сейчас могут предложить молодежи колледжи?
— В Москве огромен выбор любых учебных заведений, куда могут поступить ребята после 9-го или 11-го класса. Растет и популярность колледжей, готовых предлагать программы обучения по самым разным профессиям. Ставка, конечно, делается на то, чтобы молодежь имела практические навыки, умела работать руками, перенимала опыт старших наставников и педагогов. Нельзя скидывать со счетов и активную поддержку со стороны предприятий, и возможность получить ценную практику в ведущих компаниях, которые плотно сотрудничают с колледжами. И хочу подчеркнуть, исходя в том числе из личного опыта: умение работать руками сильно помогло мне в 1990-е обеспечивать семью. Так что не сомневаюсь, что колледжи дают ребятам отличное базовое образование, оно востребовано всегда.
— А как насчет спектра представленных профессий?
— Одним из главных преимуществ колледжа является его способность предложить широчайший спектр профессий и направлений обучения. Колледжи охватывают множество сфер деятельности, позволяя абитуриентам найти именно то, что соответствует их интересам, способностям и амбициям. Взять те же технические специальности: от ИT-технологий и программирования до машиностроения, электроники и строительства — колледжи готовят квалифицированных специалистов, которые являются основой современной индустрии. Или медицинские и социальные направления. Будущие медсестры, фельдшеры, фармацевты, социальные работники, педагоги — эти профессии всегда востребованы и требуют глубоких знаний и практических навыков, которые успешно формируются в колледже. При желании выпускники колледжей, получив практический опыт, могут продолжить обучение в медвузах.
Сфера услуг и бизнеса — и в этих отраслях тоже нужны рабочие руки, которые как раз готовят колледжи. Менеджмент, маркетинг, туризм, гостиничный бизнес, дизайн, кулинария — колледжи открывают двери в динамично развивающиеся отрасли, где ценятся креативность, коммуникабельность и умение работать в команде. Творческие профессии — в этой сфере тоже можно выбрать обучение в 18 колледжах Москвы. Дизайн, искусство, музыка, журналистика — для тех, кто обладает талантом и стремится реализовать себя в творческой сфере, колледжи предлагают программы, развивающие художественное видение и профессиональные навыки.
Такое разнообразие позволяет каждому молодому человеку найти свою нишу и получить образование, которое станет прочным фундаментом для дальнейшего карьерного роста.
— Поддержка предприятий — своего рода мост между образованием и рынком труда. Как в Москве работает эта связка? Нужно ли ее усиливать?
— Современные колледжи активно сотрудничают с предприятиями и работодателями, что является критически важным фактором для успешного трудоустройства выпускников. Эта поддержка проявляется в различных формах. Одна из них — разработка образовательных программ. Так, представители бизнеса участвуют в формировании учебных планов, гарантируя, что выпускники получают знания и навыки, соответствующие актуальным требованиям рынка труда. Это означает, что студенты изучают то, что действительно нужно работодателям.
Второй вариант — приглашение специалистов для проведения лекций и мастер-классов. Профессионалы из реального сектора делятся своим опытом, рассказывают о специфике работы, трендах и вызовах в их отраслях.
И третья часть — создание совместных проектов и исследований. Сотрудничество с предприятиями позволяет студентам участвовать в различных проектах, решать практические задачи и получать опыт работы над актуальными проблемами. Более того, гарантированное трудоустройство — еще одно важное преимущество.
ДОСЬЕ.
Александр Сергеевич Лиханов родился 14 октября 1979 года в Краснодаре. В 2006 году окончил лечебный факультет Московской медицинской академии имени И. М. Сеченова. В настоящее время — замдекана НИУ ВШЭ, координатор общественного проекта «Безопасная столица» в Южном округе Москвы, депутат Мосгордумы.