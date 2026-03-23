Женщина жаловалась на головные боли, врачи списывали всё на тревогу: у нее нашли многолетнюю опухоль

У женщины обнаружили опухоль, пока врачи списывали её головные боли на тревогу. Об этом сообщает The Mirror.
Джоди Болтон из Уэльса продолжительное время ходила к врачу, при этом каждый раз ее симптомы диагностировали как признак тревоги. В 30-летнем возрасте у нее прекратилась менструация. Женщина прошла МРТ, по итогам которого у нее обнаружили опухоль в мозге. Врачи допустили, что она могла находиться там на протяжении 20 лет.
В июне 2025 года ей была проведена 12-часовая операция, в ходе которой было удалено 85% опухоли. Позже было подтверждено, что эта опухоль низкой степени злокачественности. Однако через десять дней после операции из раны пошла жидкость. Наложив повязку, врач сказал, что всё в порядке, однако сама женщина в этом сомневалась.
После того как врач снял повязку, он был в ужасе, так как в ране были явные признаки инфекции. Женщине пришлось удалить часть черепа, так как инфекция распространилась на кость. Ей предстоит еще одна операция.
