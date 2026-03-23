Трамп заявил, что не является поклонником действий РФ в украинском конфликте

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что не является поклонником действий России в зоне вооруженного конфликта на Украине. Об этом он заявил во время беседы в журналистами.
«Я не являюсь поклонником того, что делает Россия», — сообщил Трамп.
Так глава Белого дома прокомментировал вопрос о сравнении действий России в зоне украинского конфликта и военной операции США в Иране. По словам Трампа, между этими ситуациями есть очень много различий. При этом американский лидер не уточнил, о чем именно шла речь.
Ранее KP.RU сообщал, что Трамп остался удивлен нежеланием главы киевского режима Владимира Зеленского идти на мирное соглашение по урегулированию на Украине. При этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров.