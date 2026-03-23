В ЕР рассказали, сколько домовладений подключат к газу к 2030 году

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Более 1,6 миллиона домовладений подключат к газу к 2030 году по программе догазификации, сообщили на сайте «Единой России».
С 2021 года, начала действия программы, к газу подключили 1,1 миллиона домовладений.
«Более 1,6 миллиона подключений к 2030 году: “Единая Россия” и “Газпром межрегионгаз” развивают программу догазификации», — сказано в публикации.
Секретарь Генсовета партии Владимир Якушев отметил, что догазификация — проект, который улучшает качество жизни людей, он занимает особое место в народной программе «Единой России».
«Этот проект — про комфорт в домах, новые возможности для семей и реальное повышение качества жизни на местах. Наличие газа в доме даже в самых отдалённых уголках страны стало нормой — это экологичное и экономичное топливо. Присоединиться к программе жителям помогают депутаты “Единой России”, волонтёры. Они объясняют, как стать её участником и получить положенные льготы», — цитируют на сайте ЕР Якушева.
Член Генсовета партии, гендиректор «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов отметил, что сегодня техническая возможность подключения создана для более чем 1,8 миллионов домов, с момента старта программы жители активно подавали заявки.
«Были периоды, когда в неделю поступало по пять-шесть тысяч заявок. Традиционно с наступлением тёплого сезона активность растёт: люди думают о возможности отопления газом следующей зимой», — цитируют Густова на сайте партии.
На сайте напомнили, что инициативу по запуску программы социальной газификации озвучил президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному Собранию. Глава государства также поручил регионам выделять субсидии размером не менее 100 тысяч рублей отдельным категориям льготников на приобретение газового оборудования и оплату работ по его подключению. 1 декабря 2022 года программа социальной догазификации приобрела бессрочный характер и была расширена за счёт включения в неё социальных объектов.