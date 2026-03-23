Каждый пятый гражданин Польши выступает за выход страны из ЕС

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что выход страны из Европейского союза стал реальной угрозой. По его словам, за «Polexit» выступают ультраправое объединение «Конфедерация», партия «Конфедерация польской короны» и большинство членов оппозиционной «Право и справедливость». Туск считает, что за ними стоит президент Польши Кароль Навроцкий.