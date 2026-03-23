Каждый пятый гражданин Польши выступает за выход страны из ЕС

Согласно опросу исследовательского центра IBRiS, 20% поляков поддерживают выход страны из Европейского союза.
Наиболее активно эту позицию разделяют жители в возрасте 50−59 лет, проживающие в небольших городах с населением до 50 тысяч человек.
Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что выход страны из Европейского союза стал реальной угрозой. По его словам, за «Polexit» выступают ультраправое объединение «Конфедерация», партия «Конфедерация польской короны» и большинство членов оппозиционной «Право и справедливость». Туск считает, что за ними стоит президент Польши Кароль Навроцкий.
В январе лидер французской партии «Патриоты» Филиппо призывал сторонников принять участие в национальном марше за выход Франции из ЕС.