Ученик школы № 204 из центра Петербурга заболел корью

В Петербурге выявили случай заболевания корью в одной из школ. Ученик из пятого класса школы № 204 в Центральном районе почувствовал сильное недомогание, после обследования стало ясно, что ребенок болен корью. Мальчика тут же отправили на карантин, а других непривитых детей — на дистанционное обучение до начала весенних каникул. Об этом «КП-Петербург» сообщили в пресс-службе администрации Центрального района.