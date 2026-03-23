Ученик школы № 204 из центра Петербурга заболел корью

В Петербурге выявили случай заболевания корью в одной из школ. Ученик из пятого класса школы № 204 в Центральном районе почувствовал сильное недомогание, после обследования стало ясно, что ребенок болен корью. Мальчика тут же отправили на карантин, а других непривитых детей — на дистанционное обучение до начала весенних каникул. Об этом «КП-Петербург» сообщили в пресс-службе администрации Центрального района.
— В учреждении проведены необходимые мероприятия, — рассказали в пресс-службе администрации. Массовые мероприятия в школе перенесены на начало четвертой четверти.
К слову, в соцсетях произошедшее назвали громким словом «вспышка», однако данную информацию «КП-Петербург» опровергли в пресс-службе администрации района. Администрация Центрального района контролирует ситуацию.
Напомним, ранее «КП-Петербург» рассказывала о том, что более полтысячи школьных классов в Петербурге отправили на карантин.