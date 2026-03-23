Власти рассказали, сколько семей получило свидетельства на приобретение жилья

До 31 мая в муниципалитетах ведётся приём заявлений на включение в программу в 2027 году. Чтобы войти в список участников, молодая семья должна быть зарегистрирована на территории Калининградской области и признана нуждающейся в улучшении жилищных условий — это означает, что площадь проживания меньше учтённой нормы. Возраст супругов (либо родителя в неполной семье) не должен превышать 35 лет. Участники также должны иметь подтверждённые доходы для оплаты оставшейся расчётной стоимости жилья или возможность оформить кредит на эту сумму. Размер социальной выплаты зависит от количества членов молодой семьи и норматива стоимости квадратного метра жилья.