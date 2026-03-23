Старший сын Лукашенко рассказал, как отец прививал ему любовь к спорту

Глава Национального олимпийского комитета Белоруссии Виктор Лукашенко, старший сын президента страны Александра Лукашенко, выразил мнение, что лучшим воспитательным инструментом является личный пример родителей. Он поделился воспоминаниями о том, как отец, даже будучи руководителем сельскохозяйственного предприятия, находил время для спорта, несмотря на изнурительный график и подъем в шесть утра.
— Он всегда начинал день с пробежки в утренних сумерках. Иногда я присоединялся к нему, — рассказал глава НОК.
По словам Виктора Лукашенко, если утренние тренировки и регулярные занятия спортом становятся семейной традицией, дети рано или поздно втягиваются в этот ритм. Сейчас он продолжает эту преемственность поколений, приучая собственных детей к спорту точно так же, как когда-то это делал его отец, передает телеканал «Беларусь-5».
Президент Белоруссии известен своим твердым характером. Недавно Александр Лукашенко вместе с сыном Николаем и белым шпицем по кличке Умка вышел чистить улицу от снега. Глава государства с домочадцами присоединился к нескольким людям.
Лукашенко в ноябре поучаствовал в чемпионате по колке дров. На опубликованных в Сети кадрах белорусский лидер ловко рубит толстые поленья, а в конце передает привет «нашим доблестным журналистам». Лукашенко колол дрова на протяжении двух часов.