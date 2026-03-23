Россиянам старше 60 лет могут отключить международные звонки

Россиянам старше 60 лет могут по умолчанию отключить входящие международные звонки на стационарные телефоны. Инициатива рассматривается депутатами Госдумы в рамках второго пакета антимошеннических мер. В том же законопроекте предполагается ввести в стране отдельные детские сим-карты с запретом принимать на них SMS-коды подтверждения аутентификации. Недавно изгнанный из ЛДПР депутат Андрей Свинцов заявил в комментарии «Газете.Ru», что он выступает за ограничение международных звонков для большинства граждан.

Источник: Газета.Ру

Россиянам старше 60 лет могут по умолчанию отключить входящие международные звонки на стационарные телефоны. Инициатива рассматривается депутатами Госдумы в рамках второго пакета антимошеннических мер. В том же законопроекте предполагается ввести в стране отдельные детские сим-карты с запретом принимать на них SMS-коды подтверждения аутентификации. Недавно изгнанный из ЛДПР депутат Андрей Свинцов заявил в комментарии «Газете.Ru», что он выступает за ограничение международных звонков для большинства граждан.

Госдума рассматривает второй пакет антимошеннических мер, в рамках которого всем россиянам старше 60 лет могут отключить возможность приема международных звонков на стационарные телефоны. Тем, кому такие звонки необходимы, их сохранят после получения заявления с их стороны. Документ еще не принят, но уже прошел первое чтение и находится в стадии финальной доработки.

«Оператор связи обязан не пропускать вызовы, инициируемые с абонентских номеров, не входящих в российскую систему и план нумерации, при отсутствии согласия абонента, достигшего возраста 60 лет», — говорится в тексте законопроекта.

В существующей на настоящий момент версии также указано, что любому абоненту мобильной или фиксированной телефонии будет доступен самозапрет на получение международных звонков, за исключением белорусских номеров.

В документе рассматриваются и ~меры, касающиеся SIM-карт, используемых детьми~. В частности, на них не будут приходить SMS-сообщения, содержащие коды подтверждения аутентификации или коды подтверждения значимых действий. Вопрос о том, сообщать ли оператору связи о том, что номер используется ребенком, оставлен на усмотрение родителей (в первой версии законопроекта их обязывали это делать).

«Реализация предусмотренных законопроектом мер будет способствовать повышению эффективности предупреждения и пресечения правонарушений, совершаемых с использованием информационно-коммуникационных технологий, ~прежде всего связанных с хищением денежных средств у граждан, в том числе относящихся к наиболее социально уязвимым группам населения~», — говорится в тексте пояснительной записки к нему.

Разработчики документа полагают, что предлагаемая инициатива не приведет к негативным последствиям для субъектов предпринимательской и экономической деятельности.

Законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы 26 декабря 2025 года и прошел первое чтение 10 февраля.

Операторы связи готовы.

По данным Forbes, основные операторы проводной и мобильной связи отнеслись к предлагаемым нововведениям лояльно и отметили, что с технической точки зрения требования выполнимы.

Так, в «Ростелекоме» (крупнейший в стране владелец инфраструктуры фиксированной телефонии) сообщили, что клиенты смогут воспользоваться такой услугой уже в ближайшее время.

В пресс-службе Т2 отметили, что в последней известной им версии законопроекта предусматривалась возможность маркировать несовершеннолетних пользователей и право регулятора устанавливать особенность доступа к соцсетям и мессенджерам.

«Наши исследования на основе больших данных показывают, что мошенники все чаще используют несовершеннолетних в своих атаках для входа в домохозяйства»,

— отметили в Т2.

В «Мегафоне» сообщили о готовности «блокировать нежелательные SMS по тому же принципу, как это происходит при отказе от SMS-рассылок через заявку на “Госуслугах”. А в “Билайне” подтвердили, что в случае принятия законопроекта “найдут техническую возможность по ограничению авторизационных SMS-сообщений для детей”.

В МТС отказались от комментариев.

Мнение депутата Свинцова.

Свое мнение по поводу законопроекта в комментарии для «Газеты.Ru» выразил депутат Госдумы Андрей Свинцов.

По его словам, в первой версии законопроекта предлагалось запретить принимать международные звонки всем гражданам, за исключением тех, кто отдельно выразил бы свое согласие в мобильном приложении оператора или на «Госуслугах». Эта инициатива подверглась критике с разных сторон, поэтому сейчас в законопроекте предлагается оставить запрет лишь для граждан старше 60 лет.

Депутат отметил, что, с его точки зрения, «это будет не так эффективно, потому что 99% наших граждан никакие звонки из-за границы не получают» и «нужно больше углубляться в возможности технологий, а не в возрастные ограничения». Свинцов напомнил, что ~пожилых людей чаще обманывают мошенники, но подростков и молодежь вовлекают в более страшные преступления: убийства, террористические акты. ~

«Поэтому я сторонник того, чтобы международные звонки ограничить для большинства граждан», — пояснил Свинцов.

Депутат подтвердил, что мобильные операторы поддержали идею создания детских SIM-карт с наложением на них определенных ограничений.

«Здесь нужно детально прорабатывать все технические возможности и усиливать работу именно с технологической стороны, чтобы блокировать мошенников именно по линии технологии. И уже в дополнение — по возрасту или каким-то другим критериям», — констатировал Свинцов.

Узнать больше по теме
Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) в 2026 году: идеология, программа и роль в современной политике
ЛДПР — одна из старейших и самых известных оппозиционных партий страны. В 2026 году Либерально-демократическая партия России продолжает активно участвовать в политической жизни России, продвигая свои принципы и выдвигая кандидатов на выборы различного уровня.
Читать дальше